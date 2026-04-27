Песков: Россия готова оказать любые посреднические услуги на Ближнем Востоке
Россия готова оказать любые посреднические услуги для урегулирования конфликта на Ближнем Востоке. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, Москва будет готова сделать всё для наступления гарантированного мира и исключения возврата к боевым действиям.
Говоря о возможном проведении переговоров между США и Ираном на российской территории, он указал, что это «очень сложный вопрос».
«Если кто-то на него согласится, кто-то может не согласиться. Перед тем, как что-то предлагается, это сначала прорабатывается», - заключил представитель Кремля.
Ранее Песков заявил, что возобновление боевых действий на Ближнем Востоке не отвечает интересам стран, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
- BadComedian обвинил государство в «убийстве» сериальной отрасли в России
- Песков: Россия готова оказать любые посреднические услуги на Ближнем Востоке
- «От 300 тысяч рублей»: Названа минимальная цена безопасного сайта
- Экс-глава Россотрудничества Примаков отказался продолжать госслужбу
- Собянин: На майские праздники парковки в Москве будут бесплатными
- Песков: Возобновление боев на Ближнем Востоке не отвечает интересам стран
- Песков выразил уверенность в усилении дипломатической активности по Украине
- Булыкин оценил шансы сборной по футболу против Египта и Буркина-Фасо
- Опрос: Треть россиян не вступают в отношения из-за лишнего веса
- ВС РФ продолжают создание полосы безопасности в Сумской и Харьковской областях