Песков: Россия готова оказать любые посреднические услуги на Ближнем Востоке

По его словам, Москва будет готова сделать всё для наступления гарантированного мира и исключения возврата к боевым действиям.

Говоря о возможном проведении переговоров между США и Ираном на российской территории, он указал, что это «очень сложный вопрос».

«Если кто-то на него согласится, кто-то может не согласиться. Перед тем, как что-то предлагается, это сначала прорабатывается», - заключил представитель Кремля.

Ранее Песков заявил, что возобновление боевых действий на Ближнем Востоке не отвечает интересам стран, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».