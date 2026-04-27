Собянин: На майские праздники парковки в Москве будут бесплатными

Он уточнил, что плату за парковки отменят 1, 2, 9 и 11 мая, в том числе «на улицах с тарифами 380, 450 и 600 рублей в час и в зонах динамического тарифа».

«3 и 10 мая - бесплатно везде, кроме зон динамического тарифа и улиц с оплатой 380, 450 и 600 рублей в час», - указал Собянин.

Градоначальник добавил, что парковки со шлагбаумом в указанные даты будут работать в обычном режиме.

Ранее юрист Александр Хаминский заявил, что оспорить штраф, выписанный за неправильную парковку на заснеженном парковочном месте, можно в течение 10 дней с момента его получения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

