Песков выразил уверенность в усилении дипломатической активности по Украине

Дипломатические усилия по украинскому урегулированию со временем усилятся. Как пишет ТАСС, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Глава ГРУ: Переговоры между РФ, США и Украиной «заморожены»

Он отметил, что в настоящее время США «гораздо больше заняты Ираном», нежели Украиной. Дело в том, что Иран - это та война, которую ведут Соединенные Штаты. Поэтому они сейчас гораздо больше заняты иранскими событиями

«Поэтому сейчас образовалась пауза в мирном процессе по Украине», - указал представитель Кремля.

Ранее Песков заявил, что Москва надеется, что визиты спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя главы Белого дома Джареда Кушнера в Россию по урегулированию на Украине продолжатся, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

