Песков выразил уверенность в усилении дипломатической активности по Украине
Дипломатические усилия по украинскому урегулированию со временем усилятся. Как пишет ТАСС, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он отметил, что в настоящее время США «гораздо больше заняты Ираном», нежели Украиной. Дело в том, что Иран - это та война, которую ведут Соединенные Штаты. Поэтому они сейчас гораздо больше заняты иранскими событиями
«Поэтому сейчас образовалась пауза в мирном процессе по Украине», - указал представитель Кремля.
Ранее Песков заявил, что Москва надеется, что визиты спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя главы Белого дома Джареда Кушнера в Россию по урегулированию на Украине продолжатся, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
