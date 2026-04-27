«От 300 тысяч рублей»: Названа минимальная цена безопасного сайта
Покупка сайта за 50 тысяч рублей – это риск, потому что в команде его разработчиков в принципе не будет специалистов по безопасности, сказал в эфире НСН Артем Геллер.
Стоимость разработки безопасного сайта не может быть меньше 300 тысяч рублей, объяснил в интервью НСН эксперт комиссии по развитию информационного общества в Совете Федерации, разработчик сайта Кремля Артем Геллер.
Ранее стало известно, что тысячи российских сайтов оказались легко уязвимы для мошенников, потому что их делали отучившиеся на онлайн-курсах фрилансеры-новички, стоимость услуг которых составляет 15-20 тысяч рублей. По словам Геллера, у заказчиков таких сайтов либо нет денег, либо запроса на безопасность.
«Проблема абсолютно не во фрилансерах, которых якобы учили, но не доучили, а в том, что у заказчиков или нет понимания, или нет денег на защищенные ресурсы. Когда они видят перед собой цены за сайт 50 тысяч и полтора миллиона рублей, они, конечно, выбирают первый вариант. При этом, выбирая сайт за 50 тысяч рублей, мы сталкиваемся историей, что вряд ли это будут делать большие профессионалы. Там однозначно в принципе не будет специалистов по безопасности, да и остальные специалисты, будут, мягко говоря, разного уровня. Если безопасность не нужна, сайты сегодня делаются легко и просто. Это абсолютно понятные и реальные риски», - отметил эксперт.
Он объяснил, сколько стоят действительно защищенные сайты.
«Покупая что-то недорого, клиент в 9 из 10 случаев даже не ведет разговор о безопасности, потому что это тут же превращается в совершенно другие деньги, а денег этих нет. Цены на сайты от начинающих специалистов варьируются от бесплатно до 300 тысяч рублей. Какие-то проблески работы профессионалов начинаются с 300 тысяч рублей, а дальше до бесконечности, в зависимости от того, какие задачи надо решать. Здесь лучше не выбирать на авось, а либо посоветоваться с друзьями, у которых был подобный опыт, либо найти профессионала и попросить у него консультацию, которая точно окупится потом в процессе разработки сайта», - заключил собеседник НСН.
Глава комитета по экспорту АРПП «Отечественный софт» Олег Кравчук ранее объяснил НСН, что целью кибератак на российские компании является вовсе не хайп и шумиха в СМИ, а ослабление критической инфраструктуры страны.
Горячие новости
- «От 300 тысяч рублей»: Названа минимальная цена безопасного сайта
- Экс-глава Россотрудничества Примаков отказался продолжать госслужбу
- Собянин: На майские праздники парковки в Москве будут бесплатными
- Песков: Возобновление боев на Ближнем Востоке не отвечает интересам стран
- Песков выразил уверенность в усилении дипломатической активности по Украине
- Булыкин оценил шансы сборной по футболу против Египта и Буркина-Фасо
- Опрос: Треть россиян не вступают в отношения из-за лишнего веса
- ВС РФ продолжают создание полосы безопасности в Сумской и Харьковской областях
- РФ ответила на 20-й пакет санкций ЕС расширением списка лиц с запретом на въезд
- Суд оштрафовал Pinterest и TikTok на 10,5 млн рублей