«От 300 тысяч рублей»: Названа минимальная цена безопасного сайта

Покупка сайта за 50 тысяч рублей – это риск, потому что в команде его разработчиков в принципе не будет специалистов по безопасности, сказал в эфире НСН Артем Геллер.

Стоимость разработки безопасного сайта не может быть меньше 300 тысяч рублей, объяснил в интервью НСН эксперт комиссии по развитию информационного общества в Совете Федерации, разработчик сайта Кремля Артем Геллер.

Ранее стало известно, что тысячи российских сайтов оказались легко уязвимы для мошенников, потому что их делали отучившиеся на онлайн-курсах фрилансеры-новички, стоимость услуг которых составляет 15-20 тысяч рублей. По словам Геллера, у заказчиков таких сайтов либо нет денег, либо запроса на безопасность.

Россиян предупредили об опасности домашнего интернета
«Проблема абсолютно не во фрилансерах, которых якобы учили, но не доучили, а в том, что у заказчиков или нет понимания, или нет денег на защищенные ресурсы. Когда они видят перед собой цены за сайт 50 тысяч и полтора миллиона рублей, они, конечно, выбирают первый вариант. При этом, выбирая сайт за 50 тысяч рублей, мы сталкиваемся историей, что вряд ли это будут делать большие профессионалы. Там однозначно в принципе не будет специалистов по безопасности, да и остальные специалисты, будут, мягко говоря, разного уровня. Если безопасность не нужна, сайты сегодня делаются легко и просто. Это абсолютно понятные и реальные риски», - отметил эксперт.

Он объяснил, сколько стоят действительно защищенные сайты.

«Покупая что-то недорого, клиент в 9 из 10 случаев даже не ведет разговор о безопасности, потому что это тут же превращается в совершенно другие деньги, а денег этих нет. Цены на сайты от начинающих специалистов варьируются от бесплатно до 300 тысяч рублей. Какие-то проблески работы профессионалов начинаются с 300 тысяч рублей, а дальше до бесконечности, в зависимости от того, какие задачи надо решать. Здесь лучше не выбирать на авось, а либо посоветоваться с друзьями, у которых был подобный опыт, либо найти профессионала и попросить у него консультацию, которая точно окупится потом в процессе разработки сайта», - заключил собеседник НСН.
«Это не хайп»: Названа цель кибератак на Россию

Глава комитета по экспорту АРПП «Отечественный софт» Олег Кравчук ранее объяснил НСН, что целью кибератак на российские компании является вовсе не хайп и шумиха в СМИ, а ослабление критической инфраструктуры страны.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:КибербезопасностьИнтернет

Горячие новости

Все новости

партнеры