Стоимость разработки безопасного сайта не может быть меньше 300 тысяч рублей, объяснил в интервью НСН эксперт комиссии по развитию информационного общества в Совете Федерации, разработчик сайта Кремля Артем Геллер.

Ранее стало известно, что тысячи российских сайтов оказались легко уязвимы для мошенников, потому что их делали отучившиеся на онлайн-курсах фрилансеры-новички, стоимость услуг которых составляет 15-20 тысяч рублей. По словам Геллера, у заказчиков таких сайтов либо нет денег, либо запроса на безопасность.