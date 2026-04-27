Песков: Возобновление боев на Ближнем Востоке не отвечает интересам стран

Возобновлении боевых действий на Ближнем Востоке не отвечает интересам Ирана и мировой экономики. Как сообщает ТАСС, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он указал, что Москва приветствовала бы продолжение переговоров между США и Ираном.

«Мы считаем, что ни при каких обстоятельствах не стоит возвращаться к боевым действиям», - заключил представитель Кремля.

Ранее глава МИД Ирана Аббас Арагчи в Пакистане обсудил пути продолжения диалога с США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

