СМИ: Полёты в Египет не откроют до окончания майских праздников

Россия не планирует перед майскими праздниками открывать авиасообщение с новыми странами, сообщает ТАСС со ссылкой на свои источники.

По их данным, российским туристам не стоит ожидать сдвигов в этой области, как минимум, до окончания майских праздников.

В этом году на майские праздники россияне остались практически без возможности отдохнуть на популярных зарубежных курортах. Из-за пандемии Россия приостановила авиасообщение с Турцией и Танзанией с 15 апреля по 1 июня.