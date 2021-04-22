СМИ: Полёты в Египет не откроют до окончания майских праздников
Россия не планирует перед майскими праздниками открывать авиасообщение с новыми странами, сообщает ТАСС со ссылкой на свои источники.
По их данным, российским туристам не стоит ожидать сдвигов в этой области, как минимум, до окончания майских праздников.
В этом году на майские праздники россияне остались практически без возможности отдохнуть на популярных зарубежных курортах. Из-за пандемии Россия приостановила авиасообщение с Турцией и Танзанией с 15 апреля по 1 июня.
При этом ряд СМИ допускал возможность того, что чартеры из России в Египет возобновятся после 10 мая. «Все идёт по плану. В ближайшее время объявят, на другом уровне будет (объявлено). Думаю, что все практически предрешено», - заявил замминистра иностранных дел России Михаил Богданов По его словам, предварительная договоренность по этому вопросу была достигнута в ходе визита в Египет главы российского МИДа Сергея Лаврова. Сообщения о скором открытии чартеров подтвердили и в посольстве Египта в Москве.
Ожидалось, что об открытии полноценного авиасообщения с Египтом объявит президент России Владимир Путин в послании Федеральному Собранию, однако, он такого заявления не сделал.
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