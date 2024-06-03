В Турции инфляция достигла максимальных с 2022 года 75,45%
Инфляция в Турции в мае достигла 75,45% в годовом исчислении — максимума с ноября 2022 года. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на данные национального института статистики.
Согласно оценке группы независимых экономистов ENAG, годовой показатель инфляции в республике в последний месяц весны составлял 120,66%. Институт статистики заявляет об уровне инфляции в 75,45%. По его данным, с апреля по май показатель возрос на 3,37%, по оценке ENAG — на 5,66%.
Ранее глава Центробанка Турции Фатих Карахан заявил, что к концу года инфляция в стране составит 38%. На 2025-й и 2026 годы прогнозируют 14% и 9% соответственно.
Между тем в Турции предложили ввести штрафы за искусственное завышение цен на фоне инфляции. Тем, кто нарушит положение о недопустимости непомерного повышения отпускной цены на товар либо услугу, предстоит выплатить от 100 тысяч до 1 млн лир ($3 - 31 тысячу), пишет 360.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru