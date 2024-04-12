СМИ: Банки Китая стали блокировать оплату из России за компоненты для электроники

По данным издания, с конца марта российские производители электроники получают от партнеров в КНР письма о том, что через китайские банки не проходит оплата от юрлица РФ. Как отметил источник, блокируются операции даже у организаций, заключивших долгосрочные договоры на производство и поставку компонентов для сборки электроники.

Собеседник издания подчеркнул, что Китай — монополист в компонентной базе, на страну приходится почти 100% мирового объема компонентов для электроники.

Проблемы с оплатой подтвердили в том числе IT-холдинг Fplus и «Суверенная мобильная инициатива Холдинг» («СМИ Холдинг»). В свою очередь, глава Русско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич заявил, что проблемы с финансовой логистикой через банки КНР начались при оплате почти всех товаров и услуг на фоне угрозы вторичных санкций со стороны США.

Как пишет «Коммерсантъ», российская сторона прорабатывает альтернативные сценарии оплаты компонентов, однако возникшие сложности затянут производство электроники в РФ примерно на полгода.

