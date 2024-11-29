СМИ: Российские туристы объявили голодовку на круизе в Антарктику

Туристы из России объявили голодовку на круизном лайнере, который застрял на пути в Антарктику, сообщил Telegram-канал «Mash».

Отмечается, что люди особенно расстроились, когда компания отказалась возмещать им полную стоимость отдыха. По данным канала, в знак протеста туристы из России и Китая устроили в голодовку, чтобы им вернули деньги.

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Сообщается, что судно SH DIANA застряло 22 ноября из-за поломки двигателя. Теперь корабль не сможет добраться до различных островов и достопримечательностей в Антарктике. Указывается, что стоимость билетов составляла от 485 до 694 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что капитан судна «Боец», которое перевернулось недалеко от берегов Териберки в Баренцевом море, находился в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина был задержан, в его доме прошли обыски, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Lotus Communications
ТЕГИ:АнтарктикаРоссийские Туристы

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