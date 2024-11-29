СМИ: Российские туристы объявили голодовку на круизе в Антарктику

Сообщается, что судно SH DIANA застряло 22 ноября из-за поломки двигателя. Теперь корабль не сможет добраться до различных островов и достопримечательностей в Антарктике. Указывается, что стоимость билетов составляла от 485 до 694 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что капитан судна «Боец», которое перевернулось недалеко от берегов Териберки в Баренцевом море, находился в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина был задержан, в его доме прошли обыски, передает «Радиоточка НСН».

