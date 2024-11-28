СМИ: Капитан затонувшего в Териберке судна был пьян

Капитан судна «Боец», которое перевернулось недалеко от берегов Териберки в Баренцевом море, находился в состоянии алкогольного опьянения, сообщил Telegram-канал Baza.

По данным Telegram-канала, в ходе освидетельствования у 66-летнего Андрея Клюшникова было зафиксировано 0,2 мг/л алкоголя в крови. Однако сам он утверждал, что выпил спиртное уже после того, как судно затонуло.

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Мужчина был задержан, в его доме прошли обыски.

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности.

Инцидент произошел 27 ноября. На судне находились туристы, желавшие посмотреть на китов. После того, как судно пошло ко дну, все туристы смогли забраться на корму судна, им также помогли выбраться находившиеся рядом корабли, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Илья Наймушин
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