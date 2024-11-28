СМИ: Капитан затонувшего в Териберке судна был пьян

Капитан судна «Боец», которое перевернулось недалеко от берегов Териберки в Баренцевом море, находился в состоянии алкогольного опьянения, сообщил Telegram-канал Baza.

По данным Telegram-канала, в ходе освидетельствования у 66-летнего Андрея Клюшникова было зафиксировано 0,2 мг/л алкоголя в крови. Однако сам он утверждал, что выпил спиртное уже после того, как судно затонуло.