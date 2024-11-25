В Египте около Марса-Алама затонула яхта с более чем 30 туристами

Яхта с более чем 30 туристами на борту затонула около египетского курортного города Марса-эль-Алам, несколько из них были найдены живыми, сообщил портал Al-Youm as-Sabia со ссылкой на власти провинции.

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Согласно данным, начата спасательная операция, ведутся поиски. Несколько пассажиров найдены живыми, их число не уточняется.

Сообщается, что на борту народились 31 турист и 14 членов экипажа.

Ранее сообщалось, что водолазы, обследующие обломки затонувшей у берегов Италии суперъяхты миллиардера Майка Линча, просят усилить меры безопасности для охраны судна. Это связано с опасениями, что хранящиеся в его сейфах конфиденциальные данные могут заинтересовать иностранные спецслужбы. Итальянская прокуратура считает, что на 56-метровом судне могут оставаться секретные документы, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: НСН / Денис Пискарев
ТЕГИ:яхтаТуристыЕгипет

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