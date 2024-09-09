СМИ: Греция увеличит налог на краткосрочную аренду для борьбы с туризмом
Греция планирует ввести новые ограничения для борьбы с чрезмерным потоком отдыхающих. Об этом сообщило издание Fortune.
Отмечается, что власти увеличат налог на краткосрочную аренду жилья в популярных туристических регионах. Полученный в результате этого доход будет направлен на помощь сферам, которые пострадали от массового туризма.
Кроме того, к 2025 году Греция намерена ограничить количество круизных судов, которым разрешено швартоваться у популярных островов. С пассажиров, пребывающих по морю в греческие порты, будут взимать плату, подчеркивается в сообщении.
Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян заявил НСН, что популярность Иордании среди российских туристов крайне низкая – это объясняется отсутствием рейсов из России в главный курортный город страны и запретом на продажу туров в Иорданию, который действует с начала спецоперации Израиля в секторе Газа, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru