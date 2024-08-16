Иностранцы смогут оформлять визу РФ в стране пребывания с разрешением на проживание

Ранее было подписано постановление правительства по вопросу оформления виз РФ иностранцам, которое подразумевает возможность выдачи визы гражданину другого государства, находящемуся в другой стране «только при условии наличия у него документа, подтверждающего разрешение на проживание в этой стране более 180 дней».

Захарова пояснила, что сейчас эмиграционное законодательство ряда государств допускает непрерывное временное пребывание иностранцев в них «как правило, до 180 дней». Это создает нежелательные преференции гражданам в странах, отказывающих в выдаче виз россиянам в третьих странах. Также дипломат указала, что миграционные правила третьих стран могут быть недобросовестно использованы для получения виз РФ гражданами государств, «представляющих повышенную миграционную опасность или характеризующихся нестабильной социально-политической обстановкой».

«Вместе с тем данное требование не распространяется на иностранцев, находящихся в государстве, не являющемся государством их гражданской принадлежности, и обращающихся за оформлением транзитной визы», — подчеркнула Захарова, добавив, что нередко они могут вернуться на родину только путем проезда через территорию РФ.

