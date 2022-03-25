СМИ: EgyptAir завершает необходимые процедуры для возобновления полетов в Москву
Египетский национальный перевозчик EgyptAir завершает урегулирование вопросов, чтобы возобновить полеты в Москву, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Министерстве гражданской авиации Египта.
По его словам, все необходимые процедуры близки к завершению.
Отмечается, что перевозчик отменил рейсы в Москву из-за проблем со страховкой со стороны Европы – возникла необходимость повторного заключения страховых контрактов.
В марте из-за последствий антироссийских санкций от полетов из России на время отказались азербайджанские компании Azerbajzan Airlines и Buta Airways. Отменили рейсы и египетский перевозчик EgyptAir, казахстанский Air Astana, а также турецкий Pegasus Airlines.
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