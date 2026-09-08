Россиян предупредили, что хакеры могут украсть данные со смартфонов без интернета

Киберпреступники научились красть данные со смартфонов даже при отсутствии интернета. Как пишет «Газета.Ru», об этом заявил руководитель группы анализа вредоносного ПО центра исследования киберугроз Solar 4RAYS Станислав Пыжов.

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По его словам, вредоносные программы могут передавать данные с помощью Bluetooth и Wi-Fi на другие зараженные гаджеты с доступом к сети. В результате хакеры получат доступ к логинам, паролям, сообщениям и контактам пользователей.

Пыжов указал, что зараженный смартфон продолжает собирать информацию используя камеру, микрофон и другие датчиков. Данные сохраняются в памяти устройства и передаются при появлении такой возможности.

В качестве примера эксперт привёл приложения Find My Device от Google и Find My от Apple, способные работать «без интернета и даже на выключенном телефоне».

«По умолчанию они позволяют смартфонам обнаруживать поблизости другие устройства и передавать данные о своем местоположении», – отметил он.

Пыжов рекомендовал устанавливать мобильные приложения только из официальных магазинов и проверять их разрешения.

Ранее доцент РТУ МИРЭА Алексей Двилянский заявил, что мошенники стали использовать для взлома смартфонов фальшивые видео якобы от соседей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
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