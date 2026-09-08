Россиян предупредили, что хакеры могут украсть данные со смартфонов без интернета

По его словам, вредоносные программы могут передавать данные с помощью Bluetooth и Wi-Fi на другие зараженные гаджеты с доступом к сети. В результате хакеры получат доступ к логинам, паролям, сообщениям и контактам пользователей.

Пыжов указал, что зараженный смартфон продолжает собирать информацию используя камеру, микрофон и другие датчиков. Данные сохраняются в памяти устройства и передаются при появлении такой возможности.

В качестве примера эксперт привёл приложения Find My Device от Google и Find My от Apple, способные работать «без интернета и даже на выключенном телефоне».

«По умолчанию они позволяют смартфонам обнаруживать поблизости другие устройства и передавать данные о своем местоположении», – отметил он.

Пыжов рекомендовал устанавливать мобильные приложения только из официальных магазинов и проверять их разрешения.

Ранее доцент РТУ МИРЭА Алексей Двилянский заявил, что мошенники стали использовать для взлома смартфонов фальшивые видео якобы от соседей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

