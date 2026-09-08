«Налог на налог»: Турагентства выступили против нового сбора с путешественников
Российские туристы и так платят двойную цену за отдых, заявил НСН Сергей Голов.
Российские отели включают налоговый сбор в стоимость проживания, поэтому его покрывают туристы, а не гостиницы, рассказал НСН президент Союза турагентств, член координационного совета при Общественной палате Сергей Голов.
Российский союз туриндустрии (РСТ), Российская гостиничная ассоциация и Федерация рестораторов и отельеров предложили изменить механизм туристического налога. Отрасль предлагает сделать плательщиком налога самого туриста, а гостиницу — налоговым агентом, выделяя платеж отдельной строкой в счете. Также предлагается отказаться от процентной ставки и установить фиксированную сумму за человека в сутки. Обращение направили главе Минэкономразвития Максиму Решетникову, сообщает пресс-служба РСТ. Голов выступил против новой идеи.
«На самом деле, фактически налог и так платит турист, когда оплачивает проживание, хотя законодательно это и не так. Если перевести это официально, то это просто станет еще одним пунктом расходом для путешественником. Я против всяких налогов — турист и так платит свои деньги, в его путевку включен НДС, а тут еще налог на налог. Ничего хорошего из этого не будет — у нас и так мало что развивается теми темпами, которые хочется видеть. Если появится фиксированная ставка, то люди, скорее всего уйдут в теневой сектор или серую зону, будут искать частное размещение», — отметил он.
Ранее Голов объяснил НСН, почему россияне стали чаще покупать туры выходного дня.
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