Российские отели включают налоговый сбор в стоимость проживания, поэтому его покрывают туристы, а не гостиницы, рассказал НСН президент Союза турагентств, член координационного совета при Общественной палате Сергей Голов.



Российский союз туриндустрии (РСТ), Российская гостиничная ассоциация и Федерация рестораторов и отельеров предложили изменить механизм туристического налога. Отрасль предлагает сделать плательщиком налога самого туриста, а гостиницу — налоговым агентом, выделяя платеж отдельной строкой в счете. Также предлагается отказаться от процентной ставки и установить фиксированную сумму за человека в сутки. Обращение направили главе Минэкономразвития Максиму Решетникову, сообщает пресс-служба РСТ. Голов выступил против новой идеи.