АТОР: Россияне могут без пересадки полететь в путешествие в 15 стран
Несмотря на отмены международных полетов отечественных авиакомпаний, россияне могут без пересадки полететь в путешествие в 15 стран зарубежными перевозчиками. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Отмечается, что с помощью иностранных прямых рейсов путешественники из России могут посетить Армению, Бахрейн, Белоруссию, Индию, Иран, Казахстан, Катар, Киргизию, Марокко, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Таджикистан, Туркменистан, Турцию, Узбекистан и Шри-Ланку.
В АТОР добавили, что туристы также могут отправиться в другие страны, но уже с пересадкой: Абхазию, Грецию, Египет, Индонезию, Мальдивы, Сейшелы, Таиланд.
В марте из-за последствий антироссийских санкций от полетов из России на время отказались азербайджанские компании Azerbajzan Airlines и Buta Airways. Отменили рейсы и египетский перевозчик EgyptAir, казахстанский Air Astana, а также турецкий Pegasus Airlines.
При этом ливанская авиакомпания Saudia на месяц раньше решила открыть полеты в РФ. В связи с этим с 15 марта планируется начать рейсы в аэропорт «Шереметьево» в Москве.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
17,4 млн+41 055 / сут.
Умерли
361 тыс.+533 / сут.
Выздоровели
15,6 млн+105 тыс. / сут.
- Meta запретила публиковать призывы к убийству лидеров стран
- В Германии попросили приостановить отправку поездов из Польши с украинскими беженцами
- Летчик российского Су-25 смог посадить самолет после попадания украинской ракеты
- ДНР: В Донецке погибли 20 человек при атаке ВСУ по Донецку
- Сборную России по теннису отстранили от участия в Кубке Дэвиса
- Глава Евросовета предупредил о новых санкциях ЕС для давления на Россию
- Россиян предупредили об изменении цен на памперсы и стиральные порошки
- В Донецке при падении ракеты «Точка-У» в Донецке погибли минимум три человека
- В Госдуме не исключили очное проведение акции «Бессмертный полк»
- Концерн Bridgestone приостановит деятельность в России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru