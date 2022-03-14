АТОР: Россияне могут без пересадки полететь в путешествие в 15 стран

Несмотря на отмены международных полетов отечественных авиакомпаний, россияне могут без пересадки полететь в путешествие в 15 стран зарубежными перевозчиками. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Отмечается, что с помощью иностранных прямых рейсов путешественники из России могут посетить Армению, Бахрейн, Белоруссию, Индию, Иран, Казахстан, Катар, Киргизию, Марокко, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Таджикистан, Туркменистан, Турцию, Узбекистан и Шри-Ланку.

В АТОР добавили, что туристы также могут отправиться в другие страны, но уже с пересадкой: Абхазию, Грецию, Египет, Индонезию, Мальдивы, Сейшелы, Таиланд.

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В марте из-за последствий антироссийских санкций от полетов из России на время отказались азербайджанские компании Azerbajzan Airlines и Buta Airways. Отменили рейсы и египетский перевозчик EgyptAir, казахстанский Air Astana, а также турецкий Pegasus Airlines.

При этом ливанская авиакомпания Saudia на месяц раньше решила открыть полеты в РФ. В связи с этим с 15 марта планируется начать рейсы в аэропорт «Шереметьево» в Москве.

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Фото: facebook.com/UralAirlines
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