Россиянам объяснили, можно ли списать микрозаймы через банкротство

По её словам, правила о списании едины. Однако суд и финансовый управляющий будут изучать поведение должника. В частности, если гражданин без дохода непосредственно перед банкротством оформит 10 микрозаймов, а затем предоставит ложные сведения, то ему могут отказать в освобождении от обязательств.

Эксперт указала, что «микрозаем не является каким-то особым «несписываемым» долгом».

«Ключевой вопрос — обстоятельства возникновения задолженности и поведение должника, а не то, кто выступает кредитором», — подчеркнула Гетманская.

Она добавила, что микрокредитные организации не могут самостоятельно инициировать банкротство должника — долг они взыскивают долг через судебный приказ.

Ранее финансовый аналитик для бизнеса Наталья Смагина заявила, что готовясь к банкротству не следует дарить или продавать своё имущество родственникам, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

