Россиянам объяснили, можно ли списать микрозаймы через банкротство
Между микрозаймом и банковским кредитом, с точки зрения банкротства, нет разницы. Об этом в разговоре с «Газетой.Ru» рассказала арбитражный управляющий, руководитель «Фин банкрот» Ольга Гетманская.
По её словам, правила о списании едины. Однако суд и финансовый управляющий будут изучать поведение должника. В частности, если гражданин без дохода непосредственно перед банкротством оформит 10 микрозаймов, а затем предоставит ложные сведения, то ему могут отказать в освобождении от обязательств.
Эксперт указала, что «микрозаем не является каким-то особым «несписываемым» долгом».
«Ключевой вопрос — обстоятельства возникновения задолженности и поведение должника, а не то, кто выступает кредитором», — подчеркнула Гетманская.
Она добавила, что микрокредитные организации не могут самостоятельно инициировать банкротство должника — долг они взыскивают долг через судебный приказ.
Ранее финансовый аналитик для бизнеса Наталья Смагина заявила, что готовясь к банкротству не следует дарить или продавать своё имущество родственникам, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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