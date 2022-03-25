«Аэрофлот» запустит международные рейсы из Сочи по 17 направлениям

Авиакомпания «Аэрофлот» запустит масштабную программу регулярных международных рейсов из Сочи. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.

«Аэрофлот» возобновит регулярные рейсы на Шри-Ланку с апреля

Компания уже открыла продажу билетов на прямые регулярные рейсы из Сочи по 17 направлениям, в том числе в Армению, Египет, Израиль, Казахстан, Турцию. Перелеты назначены на апрель.

«Полетная программа ориентирована на транзитный пассажиропоток и будет интересна для пассажиров, следующих по маршруту через Сочи из базовых аэропортов авиакомпаний группы — Москвы (Шереметьево), Санкт-Петербурга и Красноярска», — сообщили в «Аэрофлоте».

Полеты будут выполняться на российских самолетах Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100).

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:АвиасообщениеСочиАэрофлот
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