«Аэрофлот» запустит международные рейсы из Сочи по 17 направлениям

Компания уже открыла продажу билетов на прямые регулярные рейсы из Сочи по 17 направлениям, в том числе в Армению, Египет, Израиль, Казахстан, Турцию. Перелеты назначены на апрель.

«Полетная программа ориентирована на транзитный пассажиропоток и будет интересна для пассажиров, следующих по маршруту через Сочи из базовых аэропортов авиакомпаний группы — Москвы (Шереметьево), Санкт-Петербурга и Красноярска», — сообщили в «Аэрофлоте».

Полеты будут выполняться на российских самолетах Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100).

