«Аэрофлот» запустит международные рейсы из Сочи по 17 направлениям
Авиакомпания «Аэрофлот» запустит масштабную программу регулярных международных рейсов из Сочи. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.
Компания уже открыла продажу билетов на прямые регулярные рейсы из Сочи по 17 направлениям, в том числе в Армению, Египет, Израиль, Казахстан, Турцию. Перелеты назначены на апрель.
«Полетная программа ориентирована на транзитный пассажиропоток и будет интересна для пассажиров, следующих по маршруту через Сочи из базовых аэропортов авиакомпаний группы — Москвы (Шереметьево), Санкт-Петербурга и Красноярска», — сообщили в «Аэрофлоте».
Полеты будут выполняться на российских самолетах Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100).
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