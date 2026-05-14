Фетисов назвал предательством показ матчей чемпионата мира по хоккею в России
14 мая 202617:40
Алексей Филимонов
Показ в России матчей чемпионата мира по хоккею, который пройдёт в Швейцарии 15-31 мая, является прямым предательством страны. Как пишет РИА Новости, об этом заявил, что двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.
«Это прямое предательство, по крайней мере, в моем понимании», - сказал он.
Кроме того, парламентарий указал, что не советует россиянам смотреть трансляции матчей мирового первенства, так как «смотреть там нечего».
Ранее Фетисов отказался смотреть по ТВ прошедшие в Италии Зимние Олимпийские игры, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Успеть по скидке: Россиян предупредили о подорожании туров в ОАЭ на 25%
- Фетисов назвал предательством показ матчей чемпионата мира по хоккею в России
- Пригожин призвал «Евровидение» отправиться на пенсию
- Только теория: Как ИИ помогает хакерам извлекать отпечатки по фото
- Бизнес на жадности: Как российские отели врут про количество звезд
- Против «безобразий»: Общественники объяснили ужесточение правил высылки мигрантов
- Россиянам назвали суточную норму клубники для ребенка
- Госдума приняла закон об увеличении лимита сверхурочной работы
- Финансист Ладнюк развеял главный миф об успешных инвестициях
- Украинский производитель дронов Skyeton сообщил об уничтожении офиса в Киеве