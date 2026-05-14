Фетисов назвал предательством показ матчей чемпионата мира по хоккею в России

Показ в России матчей чемпионата мира по хоккею, который пройдёт в Швейцарии 15-31 мая, является прямым предательством страны. Как пишет РИА Новости, об этом заявил, что двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.

«Это прямое предательство, по крайней мере, в моем понимании», - сказал он.

Кроме того, парламентарий указал, что не советует россиянам смотреть трансляции матчей мирового первенства, так как «смотреть там нечего».

Ранее Фетисов отказался смотреть по ТВ прошедшие в Италии Зимние Олимпийские игры, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
