В мае турецкие отели прекращают предоставлять скидки, но в этом году будут исключения из-за снижения спроса со стороны европейских туристов, заявил НСН генеральный директор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов.

Отдых в Турции подорожал на 30% в мае. Рост цен связан высокой инфляцией в самой Турции: за последний год в стране заметно подорожали гостиницы, рестораны, транспорт и другие услуги. Однако на спрос это почти не влияет, сообщил «Базе» эксперт РСТ Михаил Абасов. Более того, на фоне нестабильности в ряде других направлений часть туристов переориентируется именно на Турцию, где сохраняются безвизовый режим, развитая авиасеть и широкий выбор форматов отдыха. Арутюнов объяснил, откуда берется такая статистика.