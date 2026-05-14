Дешевле Сочи: Турецкие отели будут вынуждены снижать цены в разгар сезона
Цены на Турцию растут из-за стоимости авиабилетов, при этом дефицита рейсов точно не будет, заявил НСН Дмитрий Арутюнов.
В мае турецкие отели прекращают предоставлять скидки, но в этом году будут исключения из-за снижения спроса со стороны европейских туристов, заявил НСН генеральный директор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов.
Отдых в Турции подорожал на 30% в мае. Рост цен связан высокой инфляцией в самой Турции: за последний год в стране заметно подорожали гостиницы, рестораны, транспорт и другие услуги. Однако на спрос это почти не влияет, сообщил «Базе» эксперт РСТ Михаил Абасов. Более того, на фоне нестабильности в ряде других направлений часть туристов переориентируется именно на Турцию, где сохраняются безвизовый режим, развитая авиасеть и широкий выбор форматов отдыха. Арутюнов объяснил, откуда берется такая статистика.
«Турки каждый год выставляют на сезон довольно высокие цены. Сезон обычно открывается на майские праздники, потом идет низкий сезон, в июне начинается прирост, в июле-августе цены достигают апогея. Но турки смотрят на загрузку. Есть скидки раннего бронирования - цены на 30-40% ниже, если бронировать до начала весны. Потом цены, конечно, растут на такую сумму как раз, а по факту просто закончились скидки», - объяснил он.
По его словам, некоторые отели продлили скидки даже в пиковые даты.
«События, которые произошли на Ближнем Востоке, привели к тому, что европейские туристические сообщества не советуют ездить не только в страны Персидского залива, но еще и в Турцию, и в Египет. Европейцы стараются в этом году выбирать альтернативные направления, поэтому некоторые отели в Турции идут на скидки, чтобы заполнить отели. И еще один фактор – крепкий рубль. В этом году в рублях Турция подешевела, так как рубль рекордно укрепился. В целом отдых в Турции стоит дешевле, чем в Сочи, это происходит на протяжении нескольких лет», - добавил он.
Арутюнов подчеркнул, что цены колеблются из-за стоимости авиабилетов, при этом дефицита рейсов точно не будет.
«При этом растет стоимость перелета, что связано с ростом цен на топливо, керосин. Поэтому глобально говорить о подорожании на 30% нельзя, мы просто вошли в сезон, когда такие большие скидки не могут существовать. Российская авиация сегодня не летает в Париж, Рим, Мадрид и так далее. Поэтому эти самолеты перенаправлены на Турцию в том числе. Если рейсов не хватает, мы добавляем их, также добавляют рейсы турецкие авиакомпании», - заключил собеседник НСН.
На фоне «закрытия» ОАЭ российские туристы активно летят в Таиланд, Китай, Мальдивы и Вьетнам, заявил НСН коммерческий директор Tez Tour Воскан Арзуманов.
Горячие новости
- США и Белоруссия: Онищенко заявил о случаях хантавируса до вспышки на лайнере
- Премьер Латвии объявила об отставке
- Умерла вдова Вознесенского писательница Зоя Богуславская
- «Жил на широкую ногу!» Эколог разнёс провалившего «мусорную реформу» Буцаева
- Путин назначил нового посла России в Кабо-Верде
- Дешевле Сочи: Турецкие отели будут вынуждены снижать цены в разгар сезона
- На Кубе заявили, что запасы топлива в стране исчерпаны
- В Крыму задержали двух местных жителей, передававших Киеву данные о военных объектах
- СМИ: Актеру Кузичеву стало плохо во время спектакля в Москве
- ФИФА впервые проведет шоу с мировыми звездами в перерыве финала ЧМ