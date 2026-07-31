Военэксперт Кнутов заявил, что новый этап СВО идет уже два месяца

По его словам, он характеризуется ударами по незащищенным гражданским и энергетическим объектам, в том числе НПЗ и логистическим центрам. Начался этот этап с атаки ВСУ по Старобельску.

Он отметил, что украинское руководство действует, как международные террористы, которые убивают мирных граждан, если их требования не выполняют.

«Это следующий этап. Он говорит о более сильной эскалации военных действий и в то же время указывает на тяжёлое положение в экономике, в вооруженных силах Украины», — заключил военэксперт.

Ранее Кнутов заявил, что российские зенитные комплексы «Бук», а также ЗРПК «Панцирь», комплексы С-300, С-400 и С-350 способны сбивать украинские ракеты «Фламинго», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

