Военэксперт Кнутов заявил, что новый этап СВО идет уже два месяца
Новый этап специальной военной операции (СВО) начался ещё в мае текущего года. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил военный эксперт Юрий Кнутов.
По его словам, он характеризуется ударами по незащищенным гражданским и энергетическим объектам, в том числе НПЗ и логистическим центрам. Начался этот этап с атаки ВСУ по Старобельску.
Он отметил, что украинское руководство действует, как международные террористы, которые убивают мирных граждан, если их требования не выполняют.
«Это следующий этап. Он говорит о более сильной эскалации военных действий и в то же время указывает на тяжёлое положение в экономике, в вооруженных силах Украины», — заключил военэксперт.
Ранее Кнутов заявил, что российские зенитные комплексы «Бук», а также ЗРПК «Панцирь», комплексы С-300, С-400 и С-350 способны сбивать украинские ракеты «Фламинго», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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