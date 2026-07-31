По её словам, террористические атаки на мирных жителей - это «обкатанная» тактика врагов России». Такими действиями противник, не сумевший добиться своих целей на поле боя, пытается дестабилизировать общественно-политическую ситуацию.

Дипломат напомнила, что оружие на Украину поставляют западные страны.

«Деструктивный вклад всех вовлечённых сторон в атаки по российским регионам не остаётся незамеченным и тщательно фиксируется», - заключила она.

Ранее Захарова заявила, что очередные налёты украинских дронов на суда в Чёрном море подтверждают недоговороспособность президента Украины Владимира Зеленского, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

