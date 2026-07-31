Захарова: Террор ВСУ в России совершается с полного одобрения Запада

Террористичесие действия Вооружённых сил Украины (ВСУ) в регионах России совершаются с полного одобрения Запада. Как пишет RT, об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Количество жертв ночной атаки ВСУ на Ростов увеличилось до пяти

По её словам, террористические атаки на мирных жителей - это «обкатанная» тактика врагов России». Такими действиями противник, не сумевший добиться своих целей на поле боя, пытается дестабилизировать общественно-политическую ситуацию.

Дипломат напомнила, что оружие на Украину поставляют западные страны.

«Деструктивный вклад всех вовлечённых сторон в атаки по российским регионам не остаётся незамеченным и тщательно фиксируется», - заключила она.

Ранее Захарова заявила, что очередные налёты украинских дронов на суда в Чёрном море подтверждают недоговороспособность президента Украины Владимира Зеленского, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Светлана Ключкина / НСН
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