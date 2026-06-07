Россиянку задержали на Пхукете из-за нелегальной косметологической клиники
Полиция Таиланда задержала на Пхукете 45-летнюю россиянку по подозрению в управлении нелицензированной косметологической клиникой. Об этом сообщает газета Bangkok Post со ссылкой на управление полиции.
В ходе обыска полицейские изъяли медицинские изделия, оборудование и препараты (включая инъекционный коллаген, лидокаин и запрещённый в Таиланде препарат «Нимесулид») на общую сумму более 600 тысяч батов (около 18 тысяч долларов). Россиянка отрицала, что управляла нелегальным салоном и предоставляла клиентам услуги, но признала, что часть медикаментов и оборудования ввезена из России. Ей предъявлены предварительные обвинения в незаконном управлении медицинским учреждением и продаже незарегистрированных лекарственных средств.
Подозреваемая передана следователям полицейского участка района Тхаланг для дальнейшего судебного разбирательства. По тайской законодательству иностранцам, нарушившим трудовое законодательство, грозит штраф до 100 тысяч батов, тюремное заключение до пяти лет и депортация.
Ранее Таиланд депортировал россиянина, обвиняемого в хищении 3,2 млрд рублей, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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