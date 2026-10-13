Скидки до 50% и спецпредложения: Как Мальдивы заманивают россиян
Осень — идеальное время, чтобы поймать выгодные предложения на популярные направления, сказал в пресс-центре НСН Дмитрий Арутюнов.
Генеральный директор туроператора «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов рассказал в пресс-центре НСН, что на Мальдивских островах для туристов есть спецпредложения и скидки этой осенью, благодаря чему там можно отдохнуть очень выгодно.
«Скидки на Мальдивы доходят до 40-50%. Платите за завтрак — получаете полупансион в подарок. Это связано с тем, что летний отпускной сезон закончился, а на Мальдивах пик спроса приходится на Новый год. В октябре-декабре можно получить очень выгодные цены: отели стремятся заполнить номера перед высоким сезоном и дают спецпредложения не только по стоимости, но и по включенным услугам. При этом условия отдыха остаются прежними: тот же сервис, те же пляжи и инфраструктура. Если планировать поездку заранее, можно выбрать лучшие варианты размещения — пока еще есть свободные номера в популярных резортах», — сказал собеседник НСН.
Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян сообщил, что спрос туристов из нашей страны на отдых на Мальдивах в текущем году увеличился на 18%, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Путин обсудил с президентом ОАЭ договоренности с Трампом по дизелю
- Спасение сухогруза: Как не навредить балтийскому побережью в Калининграде
- За прогулы запрет на пять лет? Смолин вступился за отчисленных студентов
- Минтранс: Опцию посадки по биометрии внедрят во всех аэропортах РФ
- Туроператоры объяснили пропажу России из топа направлений
- «Формула 1» вернется в Африку
- Теснят Турцию: Россияне стали чаще выбирать Китай и Египет для отдыха
- Продеус раскрыл, как худеть без препаратов и БАДов
- От 80 тысяч? Как подобрать костюм под нестандартную фигуру
- Песков: Санкции Евросоюза могут помешать осуществлению топливной РФ и США