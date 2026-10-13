Скидки до 50% и спецпредложения: Как Мальдивы заманивают россиян

Осень — идеальное время, чтобы поймать выгодные предложения на популярные направления, сказал в пресс-центре НСН Дмитрий Арутюнов.

Генеральный директор туроператора «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов рассказал в пресс-центре НСН, что на Мальдивских островах для туристов есть спецпредложения и скидки этой осенью, благодаря чему там можно отдохнуть очень выгодно.

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«Скидки на Мальдивы доходят до 40-50%. Платите за завтрак — получаете полупансион в подарок. Это связано с тем, что летний отпускной сезон закончился, а на Мальдивах пик спроса приходится на Новый год. В октябре-декабре можно получить очень выгодные цены: отели стремятся заполнить номера перед высоким сезоном и дают спецпредложения не только по стоимости, но и по включенным услугам. При этом условия отдыха остаются прежними: тот же сервис, те же пляжи и инфраструктура. Если планировать поездку заранее, можно выбрать лучшие варианты размещения — пока еще есть свободные номера в популярных резортах», — сказал собеседник НСН.

Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян сообщил, что спрос туристов из нашей страны на отдых на Мальдивах в текущем году увеличился на 18%, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Zuma
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