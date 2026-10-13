Туроператоры опровегли «топливный кризис» на Бали
Из-за нехватки топлива на острове могут разве что подорожать экскурсии и услуги такси, заявил НСН вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян.
Ситуация с дефицитом бензина на Бали является временной логистической задержкой и не несет серьезной угрозы для отдыхающих, заявил НСН вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян.
Ранее телеграм-канал SHOT сообщил, что российским туристам отменяют экскурсии на Бали из-за сильнейшего топливного кризиса на острове. В крупных городах, таких как Денпасар, Кута, Убуд и других, — многокилометровые очереди возле заправок, где нет бензина. Проблемы наблюдаются и с вызовом такси — некоторые водители отказываются брать заказы, чтобы не застрять на дороге без бензина.
Оценивая масштабы проблемы, Мкртчян призвал не драматизировать ситуацию на Бали, поскольку перебои вызваны исключительно географической спецификой импорта, и сравнил ее с куда более тяжелым положением дел в Карибском бассейне.
«Топливо все равно поставляется. Слушайте, постоянно где-то топливный кризис был. Вот где он серьезный, так это на Кубе. Куба в блокаде. Туда мы туристов не отправляем, потому что там половина отелей — уже даже процентов 70 — закрылись. А на Бали просто временные трудности. Сейчас туда придет из Австралии большой нефтевоз, то есть через два–три дня этот крохотный остров будет загружен топливом под завязку», - сказал он.
Стратегически важная транспортная сфера острова продолжает функционировать в штатном режиме, а краткосрочный рост цен на услуги частных перевозчиков является стандартной рыночной реакцией на технический сбой.
«Самолеты наши заправляются, мы не видим никакого кризиса. Ну, такси подорожает временно, будет стоить не 10 долларов, а 20 долларов. В Москве тоже, когда «Яндекс.Такси» выбило позавчера, такси подорожало в три раза. Это же остров, на нем нет своих источников топлива. Все топливо на Бали завозное. Новый корабль сейчас подойдет, и топливный кризис закончится. Вот где реальный топливный кризис — это на Кубе. А на Бали никакого кризиса нет. Там есть временные трудности», - заявил Мкртчян.
По словам вице-президента Альянса турагентств, туристы практически не почувствуют негативных последствий, однако местный бизнес будет вынужден скорректировать прайс-листы для последующих клиентов. А по уже оплаченным путевкам никаких доплат требовать не будут.
«Новые экскурсии подорожают, чтобы не было иллюзий, что кто-то будет работать себе в убыток. Но за проданное — то, что вы заплатили 100 долларов за экскурсию, — вам никто не будет говорить: "Ой, а теперь 120 или 150". Кстати, как и в России. Купили вы билет на автобус или на самолет еще полгода назад, а после этого подорожало топливо — ни автобусная компания, ни авиакомпания доплату с вас уже не возьмут. В России тоже это запрещено», - подчеркнул представитель объединения.
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