Ситуация с дефицитом бензина на Бали является временной логистической задержкой и не несет серьезной угрозы для отдыхающих, заявил НСН вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян.

Ранее телеграм-канал SHOT сообщил, что российским туристам отменяют экскурсии на Бали из-за сильнейшего топливного кризиса на острове. В крупных городах, таких как Денпасар, Кута, Убуд и других, — многокилометровые очереди возле заправок, где нет бензина. Проблемы наблюдаются и с вызовом такси — некоторые водители отказываются брать заказы, чтобы не застрять на дороге без бензина.

Оценивая масштабы проблемы, Мкртчян призвал не драматизировать ситуацию на Бали, поскольку перебои вызваны исключительно географической спецификой импорта, и сравнил ее с куда более тяжелым положением дел в Карибском бассейне.

«Топливо все равно поставляется. Слушайте, постоянно где-то топливный кризис был. Вот где он серьезный, так это на Кубе. Куба в блокаде. Туда мы туристов не отправляем, потому что там половина отелей — уже даже процентов 70 — закрылись. А на Бали просто временные трудности. Сейчас туда придет из Австралии большой нефтевоз, то есть через два–три дня этот крохотный остров будет загружен топливом под завязку», - сказал он.

Стратегически важная транспортная сфера острова продолжает функционировать в штатном режиме, а краткосрочный рост цен на услуги частных перевозчиков является стандартной рыночной реакцией на технический сбой.