Туроператоры опровегли «топливный кризис» на Бали

Из-за нехватки топлива на острове могут разве что подорожать экскурсии и услуги такси, заявил НСН вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян.

Ситуация с дефицитом бензина на Бали является временной логистической задержкой и не несет серьезной угрозы для отдыхающих, заявил НСН вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян.

Ранее телеграм-канал SHOT сообщил, что российским туристам отменяют экскурсии на Бали из-за сильнейшего топливного кризиса на острове. В крупных городах, таких как Денпасар, Кута, Убуд и других, — многокилометровые очереди возле заправок, где нет бензина. Проблемы наблюдаются и с вызовом такси — некоторые водители отказываются брать заказы, чтобы не застрять на дороге без бензина.

Оценивая масштабы проблемы, Мкртчян призвал не драматизировать ситуацию на Бали, поскольку перебои вызваны исключительно географической спецификой импорта, и сравнил ее с куда более тяжелым положением дел в Карибском бассейне.

«Топливо все равно поставляется. Слушайте, постоянно где-то топливный кризис был. Вот где он серьезный, так это на Кубе. Куба в блокаде. Туда мы туристов не отправляем, потому что там половина отелей — уже даже процентов 70 — закрылись. А на Бали просто временные трудности. Сейчас туда придет из Австралии большой нефтевоз, то есть через два–три дня этот крохотный остров будет загружен топливом под завязку», - сказал он.

Стратегически важная транспортная сфера острова продолжает функционировать в штатном режиме, а краткосрочный рост цен на услуги частных перевозчиков является стандартной рыночной реакцией на технический сбой.

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«Самолеты наши заправляются, мы не видим никакого кризиса. Ну, такси подорожает временно, будет стоить не 10 долларов, а 20 долларов. В Москве тоже, когда «Яндекс.Такси» выбило позавчера, такси подорожало в три раза. Это же остров, на нем нет своих источников топлива. Все топливо на Бали завозное. Новый корабль сейчас подойдет, и топливный кризис закончится. Вот где реальный топливный кризис — это на Кубе. А на Бали никакого кризиса нет. Там есть временные трудности», - заявил Мкртчян.

По словам вице-президента Альянса турагентств, туристы практически не почувствуют негативных последствий, однако местный бизнес будет вынужден скорректировать прайс-листы для последующих клиентов. А по уже оплаченным путевкам никаких доплат требовать не будут.

«Новые экскурсии подорожают, чтобы не было иллюзий, что кто-то будет работать себе в убыток. Но за проданное — то, что вы заплатили 100 долларов за экскурсию, — вам никто не будет говорить: "Ой, а теперь 120 или 150". Кстати, как и в России. Купили вы билет на автобус или на самолет еще полгода назад, а после этого подорожало топливо — ни автобусная компания, ни авиакомпания доплату с вас уже не возьмут. В России тоже это запрещено», - подчеркнул представитель объединения.

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Фомичев
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