Москалькова стала полпредом Госдумы в Конституционном суде РФ
Экс-уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова назначена полномочным представителем Госдумы в Конституционном суде. Соответствующее постановление было принято депутатами на пленарном заседании.
Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, назначение Москальковой полпредом в Конституционном суде является признанием её заслуг.
«Все в Конституционном суде высказались с позитивной точки зрения о её кандидатуре... Татьяна Николаевна... имеет там авторитет», - подчеркнул он.
Татьяна Москалькова покинула пост омбудсмена в мае 2026 года. Её преемницей стала Яна Лантратова, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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