Москалькова стала полпредом Госдумы в Конституционном суде РФ

Экс-уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова назначена полномочным представителем Госдумы в Конституционном суде. Соответствующее постановление было принято депутатами на пленарном заседании.

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Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, назначение Москальковой полпредом в Конституционном суде является признанием её заслуг.

«Все в Конституционном суде высказались с позитивной точки зрения о её кандидатуре... Татьяна Николаевна... имеет там авторитет», - подчеркнул он.

Татьяна Москалькова покинула пост омбудсмена в мае 2026 года. Её преемницей стала Яна Лантратова, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Конституционный СудГосдумаТатьяна Москалькова

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