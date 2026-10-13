Москалькова стала полпредом Госдумы в Конституционном суде РФ

Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, назначение Москальковой полпредом в Конституционном суде является признанием её заслуг.

«Все в Конституционном суде высказались с позитивной точки зрения о её кандидатуре... Татьяна Николаевна... имеет там авторитет», - подчеркнул он.

Татьяна Москалькова покинула пост омбудсмена в мае 2026 года. Её преемницей стала Яна Лантратова, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

