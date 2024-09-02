Турэксперт объяснила, почему Мальдивы могут стать альтернативой Турции
Объем бронирований туров на Мальдивы среди российских туристов в 2024 году вырос на 46%, сообщила основатель и руководитель туристического агентства «Амур Тур» Любовь Слепцова.
«Билеты на Мальдивы можно купить за 150–200 тысяч на двоих, а проживание паре с системой «все включено» обойдется в 150 тысяч рублей. В результате туристы получают поездку за 300–350 тысяч рублей», — пояснила она в беседе с «Газетой.Ru».
По словам Слепцовой, российские туристы сегодня чаще выбирают отели на атолле Северный Мале или отдых на атоллах Южный Мале и Ари.
Она также добавила, что Мальдивы могут стать альтернативой для отдыха в турецких отелях для туристов с маленькими детьми, молодоженов и отдыхающих, незаинтересованных в системе «все включено».
Ранее в АТОР сообщили, что за лето 2024 года российские туристы совершили около 5,15 млн поездок за границу, что на 8,4% больше, чем за лето 2023 года. Чаще всего туристы выбирали для отдыха Турцию, Абхазию, ОАЭ, Египет и Таиланд, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru