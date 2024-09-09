«Африка и Антарктида»: Туроператоры назвали экзотические направления на зиму

«Среди нетривиальных направлений я бы отметил Африку. Рост интереса к ней просто колоссальный, этому способствует и геополитика. Африканские страны проявляют большой интерес к сотрудничеству с Россией, у нас уже сейчас много прямых перелетов – Алжир, Эфиопия, Марокко, Египет. Еще другие страны подали заявки, мы ждем с нетерпением Занзибар, рейсы в ЮАР, еще Кения и так далее. Россияне все активнее осваивают Африку, это не только пляжный Занзибар или Кения, это еще и сафари, и восход на гору Килиманджаро. Много интересного в этом плане», - рассказал он.

Арутюнов отметил, что в топе также Латинская Америка, которая покоряет туристов необычными маршрутами и «изюминками».

«Еще могу выделить Латинскую Америку – Аргентина, Чили, особенно эти направления среди россиян популярны зимой, потому что там разгар лета. Это время для посещения ледников километровых в Аргентине. Некоторые добираются оттуда в Антарктиду, там даже есть православная церковь, это такая изюминка. Новый год – это самый сезон здесь. Еще народ любит Азию, это направление уже нельзя даже назвать нетривиальным. Скоро «Аэрофлот» запускает прямые рейсы на Бали. Мы очень ждем открытия прямого авиасообщения с Малайзией и Филиппинами. Народ разлетается зимой по всем направлениям. Сегодня опытных путешественников интересует больше экзотика», - заключил собеседник НСН.

Таиланд стал очень модным благодаря отличному сервису и люксовым отелям, в зимний сезон это направление растет очень бурными темпами, сказал ранее генеральный директор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов «Радиоточке НСН».