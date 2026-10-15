Туроператоры не получали данных о «блокировке» российских туристов в отелях Маврикия

Туроператоры не получали данных о «блокировке» туристов из России в отелях Маврикия из-за протестов. Об этом заявил глава пресс-службы Российского союза туриндустрии Артур Абдюханов.

Ранее на Маврикии начались протесты местных жителей на фоне перебоев с водоснабжением, роста цен, недовольства условиями жизни, которые переросли в погромы и столкновения с силовиками, пишет Ura.ru. Как сообщили СМИ, российские туристы якобы массово заблокированы в отелях в связи с беспорядками.

«На данный момент, по информации крупных туроператоров, входящих в РСТ, среди пострадавших нет туристов, путешествующих по организованным турам. Сообщений о массовой блокировке... к нам также не поступало», - рассказал Абдюханов в беседе с ТАСС.

Он напомнил, что на Маврикии объявлен комендантский час в ночи на 15 и 16 октября, и призвал туристов следовать указаниям местных властей и отелей.

