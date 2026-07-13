Песков: Россия не намерена доказывать использование ВСУ пространства Прибалтики
Россия не будет доказывать, что беспилотники ВСУ используют воздушное пространство стран Прибалтики. Как пишет RT, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, российские военные и спецслужбы видят, «что откуда летит и как летит».
«Это всем хорошо известно, и здесь никому ничего доказывать мы не собираемся», — заключил представитель Кремля.
Ранее в МИД Казахстана официально опровергли сообщения о запуске беспилотных летательных аппаратов с территории республики, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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