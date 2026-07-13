Песков: Россия не намерена доказывать использование ВСУ пространства Прибалтики

Россия не будет доказывать, что беспилотники ВСУ используют воздушное пространство стран Прибалтики. Как пишет RT, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Сальдо приравнял атаки беспилотников ВСУ к оружию массового поражения

По его словам, российские военные и спецслужбы видят, «что откуда летит и как летит».

«Это всем хорошо известно, и здесь никому ничего доказывать мы не собираемся», — заключил представитель Кремля.

Ранее в МИД Казахстана официально опровергли сообщения о запуске беспилотных летательных аппаратов с территории республики, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: Григорий Сысоев
ТЕГИ:ПрибалтикаБеспилотникиВСУДмитрий Песков

Горячие новости

Все новости

партнеры