Песков: Россия не намерена доказывать использование ВСУ пространства Прибалтики

По его словам, российские военные и спецслужбы видят, «что откуда летит и как летит».

«Это всем хорошо известно, и здесь никому ничего доказывать мы не собираемся», — заключил представитель Кремля.

Ранее в МИД Казахстана официально опровергли сообщения о запуске беспилотных летательных аппаратов с территории республики, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».