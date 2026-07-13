Великобритания ввела новые санкции против россиян

В частности, в «чёрный» список девять сотрудников Telegram-канала «Рыбарь». В том числе санкции ввели против директора Дениса Вульфа, супруги создателя канала Михаила Звинчука Валерии.

Также под ограничения попал руководитель отдела контента принадлежащего «Рыбарю» Telegram-канала TEXASvsUSA Александр Минин.

Отмечается, что против 13 россиян и одной организации Лондон ввёл санкции за якобы нежелательную кибердеятельность.

Ранее Евросоюз ввёл санкции в отношении российской компании VK и разработчика национального мессенджера «Макс» ООО «Коммуникационная платформа», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».