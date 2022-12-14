Союз туриндустрии: налог на проживание не скажется на популярности Турции
Билеты в Турцию подорожали больше, чем проживание, покупающие пакетные туры туристы этого не заметят, сказал в эфире НСН Дмитрий Горин.
Двухпроцентный налог на проживание не повлияет на популярность Турции среди россиян ввиду своей незначительности, куда более серьезно изменилась стоимость авиаперелетов. Об этом НСН заявил вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин.
В Турции с 1 января начнут взимать с туристов налог на проживание в размере 2% от стоимости услуг. Нововведение коснется гостиниц, курортных поселков, бутик-отелей, мотелей, пансионатов, деревень, высокогорных домов и кемпингов, пишут турецкие СМИ.
«Турция была и остается приоритетным направлением для российских туристов. В этом году здесь отдохнуло пять миллионов россиян против 4,7 млн в 2021 году. Введение двухпроцентного налога на проживание не изменит ситуацию, так как это несущественная цифра, куда выше колебания в стоимости авиабилетов. Стоимость перелетов за 2022 год возросла в два-три раза из-за ограниченности международной воздушной перевозки. Отдыхающие, которые покупают туристические пакеты у туроператоров, не заметят этого изменения, поскольку налог на проживание уже будет включен в общую стоимость турпакета», — сказал Горин.
Также собеседник НСН рассказал о других популярных направлениях среди российских туристов.
«Сейчас открыто большинство стран мира. Даже в те государства, куда нет прямого воздушного сообщения, можно добраться стыковочными рейсами. Из 69 стран в 32 выполняются прямые рейсы. Помимо Таиланда, Египта и Турции, популярностью пользуются ОАЭ, Шри-Ланка и Мальдивы», — отметил он.
Ранее руководитель комитета Российского союза туриндустрии по внутреннему туризму Илья Уманский назвал наиболее популярные у россиян зарубежные курорты на новогодние праздники и рассказал о стоимости заграничного отдыха.
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