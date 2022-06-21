«Шри-Ланка и Германия»: Стало известно, куда чаще всего летают россияне

В июне 2022 года увеличилось число россиян, путешествующих в Шри-Ланку, Испанию и Германию. Об этом сообщает сервис OneTwoTrip.

Аналитики проанализировали бронирования с вылетами с 1 по 31 июня и пришли к выводу о том, что среди доступных для российских туристов зарубежных направлений на 120% возросло количество купленных билетов в Шри-Ланку. Это даже несмотря на сохраняющиеся в стране ковидные ограничения.