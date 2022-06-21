«Шри-Ланка и Германия»: Стало известно, куда чаще всего летают россияне

В июне 2022 года увеличилось число россиян, путешествующих в Шри-Ланку, Испанию и Германию. Об этом сообщает сервис OneTwoTrip.

Аналитики проанализировали бронирования с вылетами с 1 по 31 июня и пришли к выводу о том, что среди доступных для российских туристов зарубежных направлений на 120% возросло количество купленных билетов в Шри-Ланку. Это даже несмотря на сохраняющиеся в стране ковидные ограничения.

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К тому же отмечается, что по сравнению с маем в июне россияне стали вдвое чаще самостоятельно путешествовать в Испанию. При этом спрос на туры в Германию увеличился на 82%. С 11 июня эта страна разрешила въезд туристам без COVID-документов.

Ранее руководитель комитета Российского союза туриндустрии по внутреннему туризму (РСТ), гендиректор национального туроператора «Алеан» Илья Уманский в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» назвал новые популярные направления у российских туристов, включающие Дагестан и Чечню.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:АвиабилетыРоссиянеИспанияГерманияШри-Ланка
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