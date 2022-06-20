В чистом поле «с нуля»: Как создать новый курорт в России

Сейчас основные российские курорты – это густонаселенные города, а места для отдыха высокого качества необходимо создавать на «чистой земле», что требует серьезных вложений и оценки инфраструктуры. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил руководитель комитета Российского союза туриндустрии по внутреннему туризму (РСТ), гендиректор национального туроператора «Алеан» Илья Уманский.

Ранее глава Ростуризма Зарина Догузова рассказала, что в России появится современный морской курорт, построенный с нуля. Пока регион создания нового места для отдыха не раскрывается, однако некоторые специалисты заверяют, что он будет возведен в Краснодарском крае, Крыму или на Каспийском море. Уманский заметил, что эти регионы имеют предпосылки для создания в них нового курорта.