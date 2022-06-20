В чистом поле «с нуля»: Как создать новый курорт в России
Гендиректор национального туроператора «Алеан» Илья Уманский в эфире НСН согласился, что новый российский морской курорт может появиться в Краснодарском крае или Крыму.
Сейчас основные российские курорты – это густонаселенные города, а места для отдыха высокого качества необходимо создавать на «чистой земле», что требует серьезных вложений и оценки инфраструктуры. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил руководитель комитета Российского союза туриндустрии по внутреннему туризму (РСТ), гендиректор национального туроператора «Алеан» Илья Уманский.
Ранее глава Ростуризма Зарина Догузова рассказала, что в России появится современный морской курорт, построенный с нуля. Пока регион создания нового места для отдыха не раскрывается, однако некоторые специалисты заверяют, что он будет возведен в Краснодарском крае, Крыму или на Каспийском море. Уманский заметил, что эти регионы имеют предпосылки для создания в них нового курорта.
«Может быть, стоит говорить не об одном, а о нескольких курортах в каждом из этих направлений. Но если посмотреть на лучший мировой опыт в части строительства курортов: начиная с Анталийского побережья, Шарм-эш-Шейха, мексиканского Канкуна - то они всегда были построены на гринфилде - «чистой земле», с нуля. Но все наши курорты – это большие города с большим количеством жителей, засильем частного сектора, частных гостинец; малого микро бизнеса, который превращает все не в курорт в лучшем его представлении, а в город на побережье, где помимо жизни местных жителей есть еще и туристы. Все это, конечно, не лучшим образом сказывается и на одном, и на другом. Возникает вечный вопрос: «На что властям таких городов обращать внимание: на комфорт местных жителей или делать все во благо туристов?» Если мы хотим конкурировать с мировыми курортами, то надо создавать их по такой схеме, чтобы были правильно распределены площадки для отелей пяти, четырех, трех звезд; правильно выстроены логистические связи», - объяснил он.
По его словам, также необходимо разобраться с инфраструктурой предлагаемых регионов.
«У нас есть похожий курорт, который можно брать за пример. Это застроенная к Олимпиаде-2014 Имеретинская низменность. Там, правда, ключевой акцент на спорте: там размещено большое количество спортивных объектов, но есть и гостиницы. Это хороший пример того, как на пустой земле качественно строится современный курорт. Я всеми руками за эту идею. Но надо, чтобы специалисты оценили инфраструктуру предлагаемых регионов. На западном побережье Крыма или в Краснодарском крае под Анапой. Там есть территория, на которой в свое время намечалось строительство нового курорта под техническим названием «Анапа-2». Но потом этот проект был свернут. Или действительно Каспийское побережье, которое объективно недооценено», - добавил Уманский.
При этом он рассказал, что в строительство новых курортов обычно вкладывают крупные инвестиции, которые долго окупаются.
«Для строительства курорта с нуля потребуются большие инвестиции. Они разные в зависимости от отелей, емкостей и масштабности, но строительство одного большого отельного комплекса, таких как за рубежом и у всех на слуху – это десятки миллиардов рублей. В этом и сложность: это большие инвестиции, которые очень долго окупаются. Поэтому здесь и нужна поддержка государства, так как в обычных рыночных обстоятельствах ничего не строилось за десятки лет», - заключил руководитель комитета Российского союза туриндустрии по внутреннему туризму.
Ранее Илья Уманский в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» назвал новые популярные направления у российских туристов, включающие Дагестан и Чечню.
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