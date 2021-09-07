Шри-Ланка готова принять российских туристов с прививками и без них

Власти Шри-Ланки заявили о готовности принять российских туристов, причем, как с прививкой от COVID-19, так и без нее. Как пишет «Интерфакс», об этом заявила председатель управления по развитию туризма республики Кимарли Фернандо.

По её словам, до конца года в страну благодаря прямым рейсам в Коломбо смогут въехать до 90 тысяч туристов из России. Таким образом, по количеству отдыхающих на Шри-Ланке россиян удастся вернуться к показателям 2018 года.

Напомним, наши соотечественники ранее лидировали по числу иностранных туристов, посетивших Шри-Ланку. В 2019-м их было 86 тысяч, однако в прошлом году поток сократился до 49 тысяч. При этом, за первое полугодие 2021-го на острове отдохнули лишь 636 туристов из России.