Шри-Ланка готова принять российских туристов с прививками и без них

Власти Шри-Ланки заявили о готовности принять российских туристов, причем, как с прививкой от COVID-19, так и без нее. Как пишет «Интерфакс», об этом заявила председатель управления по развитию туризма республики Кимарли Фернандо.

По её словам, до конца года в страну благодаря прямым рейсам в Коломбо смогут въехать до 90 тысяч туристов из России. Таким образом, по количеству отдыхающих на Шри-Ланке россиян удастся вернуться к показателям 2018 года.

Напомним, наши соотечественники ранее лидировали по числу иностранных туристов, посетивших Шри-Ланку. В 2019-м их было 86 тысяч, однако в прошлом году поток сократился до 49 тысяч. При этом, за первое полугодие 2021-го на острове отдохнули лишь 636 туристов из России.

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А накануне стало известно, что правительство Таиланда откроет Бангкок и другие туристические зоны для вакцинированных иностранных туристов 1 октября. Как пишет РИА Новости, об этом заявил заместитель генерального директора департамента информации МИД Таиланда Натапхану Нопхакун.

«Вслед за программами "Пхукетская песочница" и "Самуи плюс", которые продолжают работать, и уже принесли более 1,7 миллиарда бат, правительство планирует по такой же схеме открыть пять направлений: Бангкок, провинции Чонбури, Пхутчабури, Прачуап Кирикхан и Чиангмай», — заявил он.

Напомним, власти Таиланда разрешили иностранцам, привитым российской вакциной «Спутник V», въезд на остров Пхукет без последующего соблюдения карантина. Уточняется, что для въезда в рамках указанных программ на территорию королевства необходимо оформить разрешение на въезд в посольстве страны, пишет Газета.ру.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КоронавирусШри-ЛанкаРоссийские Туристы
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