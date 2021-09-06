Израиль с 19 сентября будет пускать российских туристов

Отмечается, что пока что въехать в страну можно будет лишь в составе туристической группы. Для пересечения границы необходимо будет предъявить сертификат о вакцинации, пройденной не раньше чем за шесть месяцев до поездки, а также ПЦР-тест с отрицательным результатом.

В состав организованных групп могут входить туристы из стран, классифицированных Минздравом Израиля как «желтые» или «оранжевые». В настоящее время к ним относятся все страны мира, кроме Бразилии, Болгарии, Мексики и Турции, которые классифицируются как «красные», цитирует ведомство The Jerusalem Post.

В августе власти Таиланда разрешили въезд в страну туристам из-за рубежа, прошедшим полный курс иммунизации российской вакциной от коронавирусной инфекции «Спутник V». Об этом написало генконсульство России в Пхукете в своем Telegram-канале.

