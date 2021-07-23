«Шереметьево» возобновляет работу международного терминала С
Московский аэропорт «Шереметьево» 23 июля возобновляет работу международного терминала С, сообщает «Интерфакс».
Он был закрыт весной 2020 года на фоне сокращения авиаперевозок из-за эпидемии коронавируса. В этот же день авиакомпания «Аэрофлот» переведет в терминал С свои зарубежные рейсы, которые до сих пор выполнялись из терминала D.
Терминал С будет работать круглосуточно. Пассажирам в нем будут доступны бизнес-залы, магазины дьюти фри, кафе и рестораны.
Глава ассоциации «Альянс туристических агентств» Наталья Осипова в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» призвала туристов приезжать в аэропорты Москвы за 5 часов до вылета, чтобы не опоздать из-за огромных очередей.
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