«Шереметьево» возобновляет работу международного терминала С

Московский аэропорт «Шереметьево» 23 июля возобновляет работу международного терминала С, сообщает «Интерфакс».

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Он был закрыт весной 2020 года на фоне сокращения авиаперевозок из-за эпидемии коронавируса. В этот же день авиакомпания «Аэрофлот» переведет в терминал С свои зарубежные рейсы, которые до сих пор выполнялись из терминала D.

Терминал С будет работать круглосуточно. Пассажирам в нем будут доступны бизнес-залы, магазины дьюти фри, кафе и рестораны.

Глава ассоциации «Альянс туристических агентств» Наталья Осипова в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» призвала туристов приезжать в аэропорты Москвы за 5 часов до вылета, чтобы не опоздать из-за огромных очередей.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Филиппов
ТЕГИ:МоскваАэропортШереметьево
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