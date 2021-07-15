В «Шереметьево» ликвидировали последствия сильного ливня
Столичный аэропорт «Шереметьево» ликвидировал последствия сильного ливня, спровоцировавшего подтопление на территории воздушной гавани. Об этом сообщила директор по связям с общественностью аэропорта Анна Захаренкова.
«Все уже давно ликвидировано. Также подчеркиваю, подтопление вследствие масштабного ливня в нескольких местах аэродромного покрытия никаким образом не повлияло на выполнение рейсов», — рассказала Захаренкова в беседе с РИА Новости.
Представитель «Шереметьево» добавила, что на обстановку повлиял грозовой фронт, в условиях которого командиры воздушных судов в целях безопасности пассажиров самостоятельно принимали решение о взлёте или посадке.
Ранее сообщалось, что из-за сильного ливня незначительный участок территории «Шереметьево» оказался подтоплен. Однако взлет и посадка рейсов проходили в штатном режиме. При этом из-за мощного ливня аэропорт временно ограничивал обслуживание вылетающих воздушных судов.
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