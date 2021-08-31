Исследование: большинство россиян провели лето на отечественных курортах

Самым популярным авианаправлением стала Москва: авиабилет в мегаполис купил каждый пятый путешественник. Перелет в одну сторону обошелся в среднем в 6 тысяч 147 рублей, что на 5% дороже, чем в июне — августе прошлого года.

На втором месте по популярности — Симферополь: на этот маршрут пришлось 9,8% всех проданных авиабилетов. Тройку замкнул Сочи (9,2%). Далее идет Санкт-Петербург и Анапа.

Тем временем, высокие цены и состояние инфраструктуры чаще всего вызывают раздражение у россиян во время путешествий по регионам страны, показало исследование SuperJob.

