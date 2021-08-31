Исследование: большинство россиян провели лето на отечественных курортах

Большинство россиян провели уходящее лето на отечественных курортах, а на зарубежные поездки пришлось всего 5% всех путешествий, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование сервиса Туту.ру и компанию «Сберстрахование».

Самым популярным авианаправлением стала Москва: авиабилет в мегаполис купил каждый пятый путешественник. Перелет в одну сторону обошелся в среднем в 6 тысяч 147 рублей, что на 5% дороже, чем в июне — августе прошлого года.

На втором месте по популярности — Симферополь: на этот маршрут пришлось 9,8% всех проданных авиабилетов. Тройку замкнул Сочи (9,2%). Далее идет Санкт-Петербург и Анапа.

Тем временем, высокие цены и состояние инфраструктуры чаще всего вызывают раздражение у россиян во время путешествий по регионам страны, показало исследование SuperJob.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КурортыТуризм
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры