РСТ: Туристы раскупили места в отелях на берегу Байкала на зимний сезон

В начале февраля стартует высокий зимний сезон на озере Байкал, все места в отелях окрестности уже раскуплены, сообщает пресс-служба РСТ со ссллкой на туроператоров.

Есть единичные места в групповых турах, но выбор, по словам экспертов, уже крайне ограничен.