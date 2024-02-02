РСТ: Туристы раскупили места в отелях на берегу Байкала на зимний сезон
В начале февраля стартует высокий зимний сезон на озере Байкал, все места в отелях окрестности уже раскуплены, сообщает пресс-служба РСТ со ссллкой на туроператоров.
Есть единичные места в групповых турах, но выбор, по словам экспертов, уже крайне ограничен.
Эксперты отмечают, что именно в феврале в регионе устанавливается «крепкий лед», что значительно разнообразит досуг туристов.
Ранее сообщалось, что в России растет спрос на экспедиционные круизы – путешествия на речных и морских судах в удаленные места, сообщили в пресс-службе РСТ. Самые популярные направления – Волга, Енисей, а также летний Байкал. Компании предлагают все больше маршрутов и экскурсий «на берегу», что делает путешествия еще более насыщенными, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru