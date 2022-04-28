Армения отменила все санитарные ограничения для туристов

Министр здравоохранения Армении Анаит Аванесян заявила, что с 1 мая туристам для въезда в страну больше не потребуются справки о вакцинации от COVID-19 или ПЦР-тесты, сообщает пресс-служба армянского правительства.

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По её словам, решение отменить санитарные ограничения было принято на фоне значительного снижения числа заболевших в республике - за последние две недели было зафиксировано только 140 случаев заражения коронавирусом.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил об отмене в стране масочного режима, ношение масок будет обязательным только в общественном транспорте и в медицинских учреждениях, сообщает RT.

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ТЕГИ:ТуризмВакцинацияКоронавирусКарантинАрмения
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