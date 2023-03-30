Сенатор заявил, что число туристов в России сократилось в 25 раз

Сенатор Мохмад Ахмадов заявил, что с 2019 по 2022 годы в России число туристов сократилось в 25 раз, сообщает РИА Новости.

В частности, в 2019 году России посетили пять миллионов туристов, а в прошлом году – 200 тысяч человек.

«Произошло сокращение в 25 раз», - заявил Ахмадов.

Основная причина, по словам Ахмадова, пандемия. При этом сенатор отметил, что снятие ковидных ограничений уже позволило туристический отрасли восстановиться.

Ранее вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян в беседе с НСН заявил, что у Москвы и Пекина не будет большого авиасообщения до тех пор, пока китайские посольства не научатся оперативно обрабатывать заявки на получение виз в Поднебесную.

