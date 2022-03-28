Саудовская Аравия станет горнолыжным курортом
О желании построить в Саудовской Аравии первый в королевстве горнолыжный курорт заявил наследный принц Мохаммед бин Салман. По его словам, строительство должно завершиться в 2030 году. Как пишет Daily Mail, на возведение всех объектов горнолыжного кластера Trojena будет потрачено около 500 миллиардов долларов.
Как видно из презентационного ролика, который публикует издание Газета.ру, будущий курорт будет состоять не только из горнолыжных склонов, но и искусственного озера длиной в несколько километров. Вокруг появятся роскошные особняки и гостиницы для отдыхающих с видом на озеро и заснеженные трассы. Гостей Trojena смогут не только кататься на горных лыжах и сноуборде, но также заняться водными видами спорта. Всего в проекте обозначено шесть направлений для организации отдыха на любой запрос отдыхающих: Gateway, Discover, Valley, Explore, Relax и Fun.
Как подчеркнул бин Салман, реализация проекта станет уникальным примером того, как в королевстве используют географическое и экологическое разнообразие Саудовской Аравии для создания туристических направлений.
Ранее Ростуризм сообщил о том, что туроператоры вывезли из-за рубежа 90% российских организованных туристов, что составляет более 85 тысяч человек. За рубежом остается еще около 5 тысяч туристов.
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