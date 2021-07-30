Самое северное в мире отделение «Почты России» появилось на Земле Франца-Иосифа
Самое северное в мире отделение «Почты России» открылось на острове Гукера архипелага Земля Франца-Иосифа, сообщает пресс-служба правительства Архангельской области.
Почтовое отделение находится на территории национального парка «Русская Арктика» в бухте Тихая. Оно обслуживает туристов круизных лайнеров с июня по сентябрь.
В 2021 году первые путешественники отправились в Арктику из Мурманска в июле. Из почтового отделения туристы могут отправить открытки с видами Арктики в любые уголки мира и передать привет своим близким.
В сентябре, когда сезон заканчивается, а бухту Тихую сковывает льдами, корреспонденция с острова переправляется в центральное почтовое отделение Архангельска.
Напомним, российский путешественник Федор Конюхов провел первую ночь на дрейфующей льдине на Северном полюсе. Знаменитый путешественник отправился в шестой раз на Северный полюс, чтобы провести исследования в поддержку масштабного проекта «Чистая Арктика».
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