Визы и слухи: Туроператоры оценили сроки перехода на цифровой шенген
Дмитрий Арутюнов заявил НСН, что, если электронные шенгенские визы введут сейчас, на россиянах это не отразится.
Шенгенская виза в скором времени станет электронной, так как биометрические базы для этого уже готовы, но пока россиянам путь в Европу закрыт, «прорываются» туда не все туристы, заявил НСН генеральный директор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов.
Италия во втором квартале 2026 года начнет поэтапный переход на электронные визы и расширит биометрический контроль на границе. Об этом пишет visahq.com, издание ссылается на информацию с пресс-брифинга МВД и МИД Италии. Официальной информации от визовых центров пока нет. Арутюнов подтвердил такие «слухи».
«Такая информация идет на уровне слухов у нас. Скоро все визы будут переведены в цифровой режим, потому что у нас биометрические данные уже все готовы. Конечно, это проще, людям не нужно куда-то приезжать. Но при этом само получение шенгенской визы становится проблемой для россиян, куча новых требований появляется. В общем контексте цифровое развитие неизбежно. Но если они это введут сейчас, на россиянах это не очень отразится. Сегодня в Европу прорываются только люди, которые очень хотят, но массового туризма в нынешней ситуации нет. Во многих странах уже существуют электронные визы, они оформляются быстрее, но стоят дороже. Мы уже делаем индийскую визу электронным способом, делаешь все онлайн, потом печатаешь. Многие считают, что это безвизовый режим, но это не так. Это стоит денег и нужны документы, просто все делается онлайн. Шенгенская виза тоже станет такой, но это не перспектива завтрашнего дня. Этот процесс упростит процедуру для тех, кто живет не в Москве», - рассказал он.
Азия и Ближний Восток сейчас заменяют Европу российским туристам, также народ не боится ехать в Африку и Латинскую Америку, а во Францию и Италию «пробираются» летом лишь единицы, заявил НСН генеральный директор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов.
