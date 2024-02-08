S7 запустила регулярное авиасообщение между Новосибирском и Баку
8 февраля 202413:17
Авиакомпания S7 Airlines запустила прямые рейсы из Новосибирска в Баку. Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании.
Отмечается, что первый рейс отправится 7 марта. Согласно данным, до конца марта рейсы будут выполняться один раз в неделю, а с 3 апреля – дважды в неделю.
Подчеркивается, что полеты будет осуществлять Airbus A320, в салоне которого могут разместиться 174 пассажира в экономическом классе. Время в пути займет около 4,5 часов.
Ранее авиакомпания «ИрАэро» открыла продажи билетов на рейсы из России на Филиппины, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru