S7 запустила регулярное авиасообщение между Новосибирском и Баку

Отмечается, что первый рейс отправится 7 марта. Согласно данным, до конца марта рейсы будут выполняться один раз в неделю, а с 3 апреля – дважды в неделю.

Подчеркивается, что полеты будет осуществлять Airbus A320, в салоне которого могут разместиться 174 пассажира в экономическом классе. Время в пути займет около 4,5 часов.

Ранее авиакомпания «ИрАэро» открыла продажи билетов на рейсы из России на Филиппины, передает «Радиоточка НСН».

