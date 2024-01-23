Россиянам стали доступны прямые рейсы на Филиппины
Авиакомпания «ИрАэро» открыла продажи билетов на рейсы из России на Филиппины, сообщает перевозчик.
Так, полеты будут совершаться из Иркутска в Манилу с 6 марта по 30 мая 2024 года, по средам рейс будет направляться на Филиппины, а обратный перелет запланирован на четверги.
Ранее министр транспорта России Виталий Савельев доложил президенту России Владимиру Путину о проработке возможности открытия прямых рейсов на Филиппины, а также возобновления прямых рейсов в Индонезию.
Открытие прямых рейсов в Индонезию и на Филиппины сделают эти направления еще более популярными у россиян, заявил «Радиоточке НСН» вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru