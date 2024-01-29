АТОР: Air Serbia увеличит количество рейсов в Россию

В апреле купить билет из Москвы в Белград можно за 58 тысяч рублей. Перелет из Казани обойдется дешевле - от 37,5 тысячи рублей.

Посетить Сербию можно без визы, но только 30 дней.

Ранее генеральный директор Арт-тур Дмитрий Арутюнов в пресс-центре НСН отметил, что туристы экономят свои деньги, если выбирают для отдыха не слишком популярные даты.

