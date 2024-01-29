АТОР: Air Serbia увеличит количество рейсов в Россию
29 января 202412:35
Авиакомпания Air Serbia с марта увеличит количество рейсов из Сербии в Москву, Санкт-Петербург и Казань, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
В апреле купить билет из Москвы в Белград можно за 58 тысяч рублей. Перелет из Казани обойдется дешевле - от 37,5 тысячи рублей.
Посетить Сербию можно без визы, но только 30 дней.
Ранее генеральный директор Арт-тур Дмитрий Арутюнов в пресс-центре НСН отметил, что туристы экономят свои деньги, если выбирают для отдыха не слишком популярные даты.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru