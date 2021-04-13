S7 откроет прямые рейсы из Москвы в Касабланку

Российская авиакомпания S7 сообщила, что начнет перевозить пассажиров в Касабланку (Марокко) с 30 апреля. На официальном сайте отмечается, что решение принято в соответствии с разрешением Росавиации.

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Уточняется, что с 9 мая полеты будут выполняться по воскресеньям из аэропорта Домодедово.

Для перелета в Марокко путешественникам из России потребуется справка об отрицательном результате ПЦР-теста на коронавирус со сроком действия не более 72 часов на английском, арабском или французском языке. По возвращении в Москву также необходимо сделать повторный тест и загрузить его на портал госуслуг.

Ранее директор туристического консорциума Барселоны Мариан Муро рассказала, что прием российских туристов может начаться в конце лета или осенью при условии введения в Евросоюзе цифровых «коронавирусных» паспортов и признания аналогичных документов с третьими странами.

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ФОТО: pixabay.com
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